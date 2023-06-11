بالتفاصيل.. امتيازات بالجملة لـ #النصر من مشاركته في #بطولة_اليابان الودية

كشفت بعض التقارير عن قيمة العائد الذي سيحصل عليه النصر من مشاركته في بطولة اليابان الودية.

وسيحصل النصر على 3 ملايين يورو عن كل مباراة يخوضها الفريق في البطولة، بدءًا من لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو، ثم إنتر ميلان الإيطالي فى الـ28 من الشهر نفسه.

ووفرت الشركة المنظمة لبطولة اليابان الدولية، التي سيشارك فيها فريق النصر الأول لكرة القدم، طائرةً خاصةً لنقل بعثة "الأصفر" من لشبونة، العاصمة البرتغالية، إلى مدينة أوساكا 21 يوليو المقبل.

واشترطت الشركة الراعية إجراء بعض اللقاءات القصيرة مع عدد من نجوم النصر، يتقدمهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.