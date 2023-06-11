هالاند يحقق إنجاز تاريخي بعد التتويج ببطولة #دوري_أبطال_أوروبا

توج فريق مانشستر سيتي بالأمس، بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أتاتورك الاولمبي، بمدينة اسطنبول التركية.

وبهذا يصل السيتي للقب الثالث في الموسم الجاري، محققًا الثلاثية التاريخية، بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد ماراثون عسير أمام أرسنال، قبل أن يخطف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من اليونايتد في المباراة النهائية، وحقق بالأمس آخر الألقاب بالفوز بالتشامبيونزليج.

وساهم النرويجي، إيرلينج هالاند في الثلاثية التاريخية، ليتمكن من معانقة إنجاز تاريخي، سجل لسنوات باسم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حيث انفرد الثنائي بحدث استثنائي في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

التحق هالاند، برونالدو، ليصبح الثنائي هما فقط من تمكنا أن يقودا فرقهما للفوز بالدوري ولقب أوروبي وحققا لقب الهداف في البطولتين، كما حملا جائزة أفضل لاعب في العام من اتحاد كتاب كرة القدم الإنجليزية في ذات الموسم.

الجدير بالذكر، أن هالاند تمكن من حصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ولقب الهداف بعدما سجل 36 هدف، كما حقق جائزة الحذاء الذهبي في دوري الأبطال بعدما سجل 12 هدف، جميعها في موسمه الأول مع السيتي.