في مطار #دكا.. #مبادرة طريق_مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج #بنجلاديش

تواصل مبادرة «طريق مكة» تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر لمستفيديها من حجاج جمهورية بنجلاديش، في مطار «حضره شاه جلال» الدولي في العاصمة دكا.

واستفاد بالمبادرة ضيوف الرحمن من بنجلاديش من خلال الخدمات المقدمة لهم، والتي تتضمن إنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلوا بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وقاد دفة المبادرة في بنجلاديش كوادر من أبناء وبنات المملكة مؤهلين بأعلى المستويات، رسموا على محيا حجاج بيت الله الحرام سعادة غامرة، حاملين في رحلتهم لتأدية مناسك الحج لعام 1444 هـ بسلام آمنين، لحظات وذكريات لا تنسى بدءاً من اتخاذ قرار الحج والتجهيز لهذه الرحلة الإيمانية والسفر للأراضي المقدسة، مروراً بإتمام نسكهم والعودة سالمين إلى ديارهم.

وتنفذ مبادرة «طريق مكة» وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات: الخارجية والصحة والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي«سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.