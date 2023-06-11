توقيع صفقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني #عاجل

كشفت مصادر عن عقد صفقات بقيمة 10 مليارات دولار، خلال اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الرياض.

وأوضحت هذه المصادر لقناة "العربية"، أن من بين هذه الصفقات، صفقات بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية.

وأعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، العمل على إطلاق "طريق حرير عصري جديد" بين الصين والعرب، يكون محركه رؤية السعودية للتعاون والتشارك، ووقود انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم.

وقال وزير الاستثمار في كلمته خلال افتتاح الدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، الذي يعقد تحت شعار "التعاون لتحقيق الازدهار"، إن المملكة بيت العرب الكبير وموقع التقاء العالم.