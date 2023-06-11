تاليسكا عن #رونالدو: ساهم في تطوير أداء لاعبي #النصر

أشاد البرازيلي تاليسكا مهاجم فريق النصر بدور البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي في الفترة الماضية.

وقال تاليسكا في تصريحات صحفية: كريستيانو رونالدو غير عقلية العديد من اللاعبين في صفوف نادي النصر، ولاحظت هذا الشيء، ونحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، بالتأكيد أضاف الكثير للاعبين.

وأضاف اللاعب البرازيلي: اللعب مع كريستيانو رونالدو سهل ويكون سهل جدًا عندما تفهمه، ‏وهو أول لاعب يصل للنادي، وآخر من يغادر، واستفدت كثيرًا من احترافيته العالية.

وواصل: ‏كريستيانو رونالدو متواضع للغاية، وحضر عيد ميلادي دون أن أوجه له دعوة، وفي الحقيقة قد تكون تلك مفاجأة جهزها لي ريكاردو، وهو أحد الذين العاملين مع كريستيانو.

واختتم حديثه قائلًا: جورجي جيسوس هو أفضل مدرب تدربت معه، وهو المدرب البرتغالي الأفضل، وقد يكون هناك برتغاليين مميزين مثل أبيل فيريرا ولكن لم أعمل معه، وكنت ألعب في خانة لاعب الوسط، ولكن جيسوس غير مركزي وقال إنني امتلك حاسة التهديف وأسدد بقوة لذلك غير مركزي.