وزير_السياحة: السماح لـ49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول #السعودية

قال وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إن الوزارة وضعت خططاً لجعل قطاع السفر والسياحة يمثل 3% من سوق العمل، مشيراً إلى أن السياحة في المملكة حققت نمواً في الناتج المحلي بنسبة 4.45%.

وأضاف وزير السياحة، خلال مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي الصيني، أن المملكة ستستثمر أكثر من 800 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن السائح يستطيع الآن الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًا، متابعاً: "منذ إطلاق مبادرات السياحة تم السماح لـ 49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية".

وأكمل: "من يملك تأشيرة شنجن أو تأشيرة دخول أوروبا، يمكنه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع جميع الجهات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت بكل سهولة".

وشدد على أن الشرق الأوسط هي المنطقة الأسرع تعافيًا من الجائحة بين المناطق الخمس الرئيسة، ما أسهم في نمو قطاع السياحة والسفر العالمي.

وأتم بقوله: "القطاع السياحي أسهم في توفير الفرص الوظيفية، وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع السياحي".