أخبار الرياضة

رغم الفوز بـ #دوري_أبطال_أوروبا.. صدمة قوية لـ #مانشستر_سيتي

11 يونيو 2023 · < 1 minute

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل إصابة كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعدما خرج مصابًا من لقاء إنتر ميلان بالأمس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيفين دي بروين قد يغيب عن بداية الموسم المقبل بسبب إصابته على مستوى أوتار الركبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن غياب دي بروين قد يمتد لفترة أطول إذا قرر العودة للمشاركة مع فريقه بسرعة كبيرة.

وكان دي بروين تحدث عن إصابته عقب النهائي: "أعاني منذ شهرين منذ مباراة بايرن ميونيخ خارج ملعبنا، لذلك فاتني قدرًا لا بأس به من المباريات لكنها ك

 