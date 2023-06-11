رغم الفوز بـ #دوري_أبطال_أوروبا.. صدمة قوية لـ #مانشستر_سيتي

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل إصابة كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعدما خرج مصابًا من لقاء إنتر ميلان بالأمس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيفين دي بروين قد يغيب عن بداية الموسم المقبل بسبب إصابته على مستوى أوتار الركبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن غياب دي بروين قد يمتد لفترة أطول إذا قرر العودة للمشاركة مع فريقه بسرعة كبيرة.

وكان دي بروين تحدث عن إصابته عقب النهائي: "أعاني منذ شهرين منذ مباراة بايرن ميونيخ خارج ملعبنا، لذلك فاتني قدرًا لا بأس به من المباريات لكنها ك