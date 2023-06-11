سميح_ساويرس يخطط لإنشاء نسخة من #الجونة المصرية على #البحر_الأحمر في #السعودية

كشف رجل الأعمال والملياردير المصري سميح ساويرس، عن خطط للاستثمار في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه يرغب في الاستثمار في مشروع فندقي في مدينة جدة التاريخية، ويسعى إلى إحداث طفرة كبرى فيها على غرار مدينة الدرعية.

وقال في تصريحات لقناة “العربية” على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد اليوم الأحد في الرياض، إنه يسعى إلى إنشاء "نسخة" من مدينة الجونة المصرية على البحر الأحمر في السعودية.

وأضاف: “أخطط لبدء الاستثمار في السعودية وسأنطلق من القطاع السياحي في البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار خلال المرحلة الأولى”.

وتابع الملياردير المصري إنه يستهدف أن يشكل المشروع الجديد في جدة والمزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في مدينة جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض.

وأشار إلى أنه يرغب في الاستثمار في السعودية بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المملكة للمستثمرين وسهولة دخول وخروج الأموال.