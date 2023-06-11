سفير كوت ديفوار لدى #المملكة: حكومة #السعودية تبذل جهودًا كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

أشاد سفير كوت ديفوار لدى السعودية كوليبالي دريسا، بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، معبرا عن سعادته بحفاوة الاستقبال في المملكة وتسهيل إجراءات الحج.

ووجه سفير كوت ديفوار الشكر للحكومة السعودية على إدراج بلاده ضمن قائمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة، التي تساعد في إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء فريضة الحج.

وتسمح المبادرة للحجاج الإيفواريين الذين يصلون إلى المملكة الذهاب مباشرة إلى الفنادق واستلام الأمتعة.

وقال سفير كوت ديفوار إن بلاده والمملكة حافظتا على علاقاتهما وتعاونهما بشكل قوي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1985م.