جامعة الملك سعود تعتمد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي القادم

قرر جامعة الملك سعود، اعتماد التقويم الجامعي التفصيلي للعام الدراسي القادم 1445 بنظام فصلين دراسيين.

وقالت الجامعة إن نظام الفصلين في جامعة الملك سعود جاء متوافقًا مع نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام، في الإجازات وعدد أيام الدراسة الفعلية.

فيما اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقويم الجامعي لعام 1445هـ بنظام 3 فصول دراسية.

ومن المقرر أن تنطلق الدراسة في الفصل الدراسي الأول بجامعة الملك سعود يوم الأحد الموافق 4 /2/ 1445 وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/05/02، وتبدأ الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1445/05/12.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/06/22، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود يوم الأحد الموافق 1445/07/02، وستكون بداية إجازة عيد الفطر، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/09/18.

ومن المقرر أيضا أن تكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الإثنين الموافق 1445/12/04، وتكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد الموافق 1446/02/1