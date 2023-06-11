أمطار_باكستان.. مياه غزيرة تدفن الأحياء

الهند وباكستان في حالة تأهب قصوى مع اقتراب إعصار بيبارجوي "الشديد للغاية" من شواطئهما.

ومن المتوقع حدوث "عواصف شديدة ورياح شديدة الشدة وسيول غزيرة" يوم الخميس، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن يصل الإعصار إلى اليابسة على الحزام الساحلي للبلاد.

وقال مسؤول كبير في الوكالة إن بيبارجوي تقع حاليًا على بعد حوالي 760 كيلومترًا (حوالي 470 ميلًا) من الساحل الباكستاني وتقع العاصمة التجارية كراتشي داخل منطقة الهبوط المحتمل.

وقال سردار سرفراز إن قوة العاصفة "اشتدت بشكل أكبر ودخلت فئة شديدة للغاية من شديدة الخطورة".

الآن يمر بيبارجوي عبر الحدود البحرية الدولية بين جنوب شرق باكستان ومقاطعة غوجارات الغربية في الهند، ومن المرجح أن يضرب بيبارجوي المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية لباكستان برياح تصل سرعتها إلى 100-120 كيلومترًا في الساعة ومد يصل إلى 4 أمتار.

لقي 27 شخصًا مصرعهم، بسبب سقوط أمطار غزيرة و رياح عاتية شمال غرب باكستان، وكان بين القتلي ثمانية أطفال.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث الباكستانية تيمور علي خان، إن "12 شخصًا على الأقل دفِنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم"، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.