“المراقبة الصحية”: لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج

أكد محمد فلمبان، المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن الفرق الصحية لم ترصد أي حالات وبائية بين الحجاج.

وكشف فلمبان عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن، مؤكدا أن جميعهم في صحة جيدة.

وقال المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية”، إن وزارة الصحة في أتم استعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف فلمبان: “وزارة الصحة وضعت فرق صحية لتوعية الحجاج بجميع اللغات والتعريف بالأمراض الموجودة ونصحتهم بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.. واستخدام الأدوية والعلاجات توفير مركز تقدن الخدمات الطبية وتوعيتهم تعمل على مدار 24 ساعة”.