وزير الدولة الأسترالي للشؤون الخارجية: #السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة

أكد وزير الدولة الأسترالي للشؤون الخارجية، تيم واتس، أن الشركات الأسترالية تدعم وضع الإصلاحات في السعودية نظرا لخبرتها في التعليم وتقديم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والبناء.

وقال تيم واتس في تصريحات لقناة “العربية”، إن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في المنطقة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.23 مليار دولار في 2022.

وأضاف وزير الدولة الأسترالي للشئون الخارجية، إن قيمة الاستثمارات السعودية في أستراليا أكثر من 2.7 مليار دولار في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والعقارات، فيما تستثمر الشركات الأسترالية أكثر من 2 مليار دولار في المملكة.