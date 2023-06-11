الأهلي المصري ينضم لقائمة المتأهلين إلى #كأس_العالم_للأندية

حجز فريق الأهلي المصري مقعده في كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة، بفوزه بلقب دورى أبطال أفريقيا مساء الأحد على حساب الوداد المغربى، ورفع رصيده إلى 11 لقب في البطولة.

وسبق الأهلى المصري مانشستر سيتى بطل أوروبا بـ24 ساعة فقط، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف والتتويج بدوري أبطال أوروبا مساء السبت.

وجاءت قائمة الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية كالتالي:

الأهلى المصري– بطل أفريقيا

الاتحاد - بطل الدوري السعودي (المضيف)

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا