انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 206 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب بالمملكة اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وسجل الجرام من عيار 21 (206.24) ريال، مقارنة مع نحو (206.77) بإغلاق أمس الأحد.

ووصل سعر الجرام عيار 24 نحو (235.71) ريال، وعيار 22 نحو (216.06) ريال، وعيار 18 نحو (176.78) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,979.93) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,074.21) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,262.78) ريال.

وبلغ سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,225.67) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,423.06) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,813.11) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,950.28) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,853.42) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (237,355.68) ريال.