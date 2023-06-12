هل تغيير العنوان الوطني يؤثر على استحقاق المستفيدين؟.. “#حساب_المواطن” يوضح #عاجل  

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى تأثير تغيير العنوان الوطني على الدعم المقدم من البرنامج.

وأوضح في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم.

وأضاف :"لا يؤثر ذلك، ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

تفاصيل دفعة يونيو

أودع أمس الأحد برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة(67 11.2) مليون مستفيد وتابع.

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.