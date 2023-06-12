بـ47 مئوية.. 3 مدن تُسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن كلا من الدمام و الصمان و الدهناء سجلوا أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ47 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدينة أبها سجلت أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ18 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من رياح نشطة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ1 ظهرا ، تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في مدن المملكة: