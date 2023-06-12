منها الاستعانة بالإنذار المبكر.. إطلاق الألية الجديدة في التعامل مع الظواهر الجوية

جمال المرشدي - الرياض:

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم الأحد ، الآلية الجديدة للإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على "تويتر"، أن إطلاق الآلية الجديدة جاء خلال الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد بمشاركة الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية.

وأكد المركز أن الجهات المشاركة في الورشة بلغ عددها 33 جهة بالقطاعين العام والخاص، ومشاركة 100 قيادي وتنفيذي، وذلك خلال 6 جلسات.

وتتضمن الورشة التي تستمر لمدة يومين، عددًا من المحاور أبرزها:

آلية الإنذار المبكر

فُرص التطوير

الخدمات والمبادرات الإقليمية

التجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها

الجوانب التشريعية والقانونية

الأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية