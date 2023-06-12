الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد لـ”الوئام”: إطلاق الألية الجديدة للتعامل مع الظواهر الجوية بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة

جمال المرشدي - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز سعى للوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين بكافة شرائحهم، لتحقيق عمل تكاملي مع الجميع وفق آلية تناسب الاحتياجات وتدعم توجهاتنا في الإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات، وزيادة الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.

وأوضح "غلام" في كلمة له خلال إطلاق وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية، أن المركز بصفته الجهة المخولة من قِبل الدولة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية المحتملة، يعمل جاهدا على تطوير الخدمات والبرامج والآليات التي تحقق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقة عبر أفضل التقنيات والممارسات، لدعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية بالشكل والزمن المناسبين.

وأضاف أن هذه الورشة الوطنية "بالغة الأهمية" للعمل مع القطاعات ذات العلاقة بإدارة الأزمات والطوارئ وتحقيق تطلعات المسؤولين في إيضاح مهام الجهات؛ بهدف تعزيز وسهولة أداء الأدوار، وكذلك وضوح الإجراءات المنوطة بكل جهة، وإزالة العوائق والتداخل في الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة، وتفسير مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي يتم الإبلاغ عنها؛ وفقا للوثيقة التي أطلقها معالي الوزير، زيادة مستوى الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في الحالات الجوية المختلفة، وإبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية، وما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية، والعمل على تطبيق آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية عمليًّا.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، في تصريحات خاصة لـ"الوئام"، أن إطلاق الألية الجديدة للظواهر الجوية جاء بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "غلام" أن من بين الظواهر الجوية التي شهدت تغيرات شدة الأمطار والضباب ودرجات الحرارة وغيرها.

الجدير بالذكر أن الورشة التي انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض ، تستمر حتى يوم غد، تستعرض في أجندتها عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والإجراءات المتبعة من قبل الجهات وكذلك التعاون المشترك ورفع الجاهزية.

كما يستعرض المركز تجاربه وأعماله إضافة إلى الخدمات الأر صادية الخاصة، وتشارك الجهات المشاركة بمحاضرات تبين مهامها وأعمالها المرتبطة بالتعامل الميداني مع الظواهر الجوية، وتتناول الورشة في يومها الثاني تجارب الجهات المستفيدة من خدمات المركز، وجلسات نقاش مع المشاركين في الورشة واستعراض وثيقة التعامل مع الظواهر الجوية ومناقشة الإجراءات للجهات المستفيدة.