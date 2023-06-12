اليوم.. “#طيران_الرياض” يحلق لأول مرة في سماء المملكة #عاجل

يستعد “طيران الرياض” الناقل الجوي الوطني الجديد، للتحليق لأول مرة في سماء العاصمة الرياض، ظهر اليوم الأثنين وتحديدا عند الساعة الواحدة ظهرا.

ونشرت شركة “طيران الرياض” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيان تحث المواطنين إلى مشاركة تلك اللحظة التاريخية في المملكة، حيث سيزين طيران الرياض سماء الوطن بتصميمه المميز.

وتهدف شركة طيران الرياض لإثراء تجربة المسافرين، بإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030.

ومن المتوقع أن تسهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.