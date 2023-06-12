أخبار دوليّة

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق #سيلفيو_بيرلسكوني

12 يونيو 2023 · < 1 minute

توفي منذ قليل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني