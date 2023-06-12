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وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق #سيلفيو_بيرلسكوني
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أخبار دوليّة
وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق #سيلفيو_بيرلسكوني
12 يونيو 2023
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توفي منذ قليل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني
صحيفة الوئام الالكترونية
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