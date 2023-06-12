استعداداً لموسم الحج.. حملات رقابية للتأكد من وفرة المنتجات وضبط الأسعار (صور)

تواصل الفرق الرقابية في وزارة التجارة مهامها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، ضمن خطتها لموسم حج هذا العام 1444هـ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من جاهزية مراكز الخدمات ووفرة المنتجات ومراقبة الأسعار.

وتستهدف الفرق الميدانية التابعة لـ«التجارة» مراقبة ومتابعة 12,955 منشأة تجارية، للتأكد من جاهزيتها، ووفرة السلع، وجودة المنتجات، ورصد المخزون من السلع التموينية الأساسية، ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن.

وتشمل هذه المنشآت: 11,094 محلًا تجاريًا، و 991 محلًا لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى 484 محلًا لتغيير إطارات المركبات، و 386 مركزًا للخدمات البترولية ومحطة وقود.

وتكثف الوزارة جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية، ومنافذ البيع والسيارات المتجولة المحملة بالمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية في المشاعر المقدسة، وتتحقق من جاهزيتها وتوفر السلع والمنتجات لضيوف الرحمن، وتُرفع تقارير يومية عن الوضع التمويني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وضمان سير العمل وفق ما هو مخطط له، إضافة إلى رصد ارتفاع الأسعار والمخالفات التجارية حال وجودها.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات والإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم «1900»، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.