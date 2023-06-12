لتلبية زيادة الطلب في موسم #الحج.. ارتفاع كمية المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى أسواق #مكة

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرّمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن جميع المنتجات الغذائية في متناول أيدي المواطنين، كاشفاً عن ارتفاع كمية المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة في منطقة مكة المكرمة من داخل المملكة وخارجها من الخضار والفواكه، وذلك لتلبية نمو الطلب المتوقع خلال فترة موسم الحج.

وأفاد المهندس الخليف بأن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن إدارة الأسواق والمسالخ في فرع منطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية مكثفة، بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه، والمكونة من عدة جهات حكومية من أجل تحسين المشهد الحضري، ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية.

وقال مدير إدارة الأسواق والمسالخ في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، جمعان الزهراني؛ أنه يجري الاستعداد لاستقبال موسم الفواكه الموسمية التي تزخر بها محافظة الطائف والمحافظات المجاورة لها، لتسويقها مباشرة من قبل المزارعين، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي لاستدامتها مواكبة لموسم الصيف، ولتقديم الخدمات المناسبة، وذلك بالتعاون مع مستثمر السوق وتخصيص المواقع المناسبة لهذه المنتجات.

ولفت «الزهراني» إلى استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في محافظات مكة المكرمة كافة، من خلال جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة.

وبين أن الجولات تتم بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة، ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.