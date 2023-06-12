وزير_الخارجية: #السعودية تدعم سيادة الدول وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها، وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وعدم التصعيد.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر «الباسيفيك» الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية حالياً.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته: «المملكة تولي حرصاً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، مثل الأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد، والتغير المناخي والتنمية المستدامة».

ووصف الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر «الباسيفيك» الصغيرة النامية بأنه فرصة مثالية لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول جزر «الباسيفيك»، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات.

وشدد على أن المملكة تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، مشيراً إلى أن السعودية أطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في مجال المناخ.