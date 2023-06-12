الحقيقة الكاملة وراء ظهور #كائن_فضائي في #الولايات_المتحدة (فيديو وصور) #الكائنات_الفضائية #المخلوقات_الفضائية #عاجل

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه لـ«كائن فضائي» ظهر في فناء أحد المنازل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأدعى ناشرو الفيديو أن عائلة في مدينة «لاس فيغاس» أبلغت عن ظهور «مخلوق فضائي» في فناء منزلها، بعد ظهور وميض أخضر عبر السماء، مشيرين إلى أن شرطة المدينة بدأت في مباشرة تحقيق خاص بهذه الواقعة.

كما زعموا أن وسائل الإعلام الغربية والأمريكية هي من نشرت هذا الفيديو، الذي تم التقاطه من كاميرات المراقبة داخل المنزل سابق الذكر.

لكن الحقيقة أن وسائل الإعلام الأمريكية لم تنشر أبداً هذا الفيديو، وكل ما في الأمر أن عائلة اتصلت بالشرطة، وأدعت رؤيتها «جسماً غريباً» في الباحة الخلفية لمنزلهم، وقالو إنهم يتصورون بأنه «كائن فضائي»، وذلك في الأول من مايو الماضي، وفق وسائل إعلام غربية وأمريكية من بينها «ديلي ستار» و«إيه بي سي شيكاغو».

أما عن الفيديو المنتشر فقد تم صنعه يوم ٢٦ مايو الماضي، من خلال برنامج يصنع فيديوهات ثلاثية الأبعاد، وتم نشره على حساب في «تيك توك» قبل يومين.