خلال العام الدراسي المقبل.. تدشين 13 مبنى مدرسياً تستوعب 5500 طالب وطالبة في #الأحساء

تفقّد مدير عام الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، حمد العيسى، اليوم، المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها في المحافظة، ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ.

وقال «العيسى» إن العام الدراسي المقبل سيشهد تدشين 13 مبنى مدرسياً جديداً بسعة إجمالية 5500 طالبٍ وطالبة، وتضم 220 قاعة دراسية، بتكلفة إجمالية تبلغ 88.203.344 مليون ريالاً، وذلك في مختلف مدن وقرى وهجر المحافظة.

وأوضح أن المشاريع الدراسية الجديدة هي: مجمع مدرسي في بلدة «الجبيل» يتكون من 3 مبانٍ بـ51 فصلاً، وتستوعب 1275 طالبة، ومجمع مدرسي في حي الشرفية يضم 3 مبانٍ بـ 54 فصلاً بسعة 1350 طالباً، ومتوسطة الشيماء بن الحارث وروضة المريبطة الأولى بـ 6 فصول وتستوعب 150 طالبة.

وتتضمن أيضاً متوسطة الوزية بـ6 فصول سعة 150 طالبة، والابتدائية العاشرة بالمبرز التي تضم 21 فصلاً بسعة 525 طالبة، والمدرسة الابتدائية بحي جنوب الهفوف (طفولة مبكرة) 20 فصلاً، وسعة 500 طالبٍ وطالبة، ومدرسة المعالي للطفولة المبكرة في حي الرفاع، وتضم 20 فصلاً بسعة 500 طالبٍ وطالبة، وابتدائية سعيد بن المسيب 21 فصلاً بسعة 525 طالباً، إضافة إلى متوسطة وثانوية القرين الأولى التي تضم 21 فصلاً بسعة 525 طالبة.

وأشار إلى حرص ومتابعة ودعم الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء لكافة الجوانب المتعلقة بالتعليم، وضمان توفير كافة المتطلبات التي تخلق تعليماً خلاقاً ومتميزاً، وصولاً لتحقيق أبناء وبنات المحافظة ما يصبون إليه.