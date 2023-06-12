بعد تدمير #سد_كاخوفكا.. #أوكرانيا: بحيرات تبريد #محطة_زابوريجيا_النووية مستقرة

قال وزير البيئة الأوكراني روسلان ستريليتس، اليوم الاثنين: إن منسوب المياه في البحيرات المستخدمة لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة، مستقرة وكافية، وذلك على الرغم من أن خزان سد كاخوفكا الأوكراني فقد ما يقرب من ثلاثة أرباع المياه منذ تدميره.

واتهمت كييف، روسيا، بتفجير السد الواقع في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي مما أدى إلى فيضانات كارثية.

وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيادة الروسية وتقع على جانبي الخزان صوب المنبع، ولديها بحيرات خاصة لتبريد المفاعلات على الرغم من أنها لا تنتج طاقة.