تمهيداً لإعادة افتتاحها.. وزير الخارجية السوري يزور مقر سفارة بلاده في #الرياض (صور)

زار وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مقر سفارة بلاده في الرياض، للإطلاع على التحضيرات الجارية في المقر، تمهيداً لإعادة افتتاح السفارة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن «المقداد» والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض، من أجل «الاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصة لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

ووصل وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس، تلبية لدعوة من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر «الباسيفيك».