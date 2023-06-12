خدمات تقنية حديثة تعزز نجاح #مبادرة_طريق_مكة في #إندونيسيا

أسهم تسخير التقنية وتمكينها، في إنهاء الإجراءات للمستفيدين من مبادرة طريق مكة في إندونيسيا، وتسهيل مغادرتهم بعد إنهاء إجراءاتهم الصحية والخدمات المرتبطة بنقل أمتعتهم بعد ترميزها وإنهاء إجراءات وثائق سفرهم.

وقدّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدعم التقني لجميع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، وذلك عبر التجهيز والإشراف على البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم خدمات الدعم التقني للحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية وتشغيلها حال الاحتياج إليها.

وعملت على تشغيل أجهزة الشبكات وأجهزة الحماية عالية الخصوصية بما يتناسب مع الأمن السيبراني، حيث عكفت الفرق التقنية على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة.

وقدم فريق الدعم الفني والتقني في "سدايا" بإندونيسيا العديد من الخدمات التي تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية.