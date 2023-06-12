جسر توقع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها في المملكة مع #التعاونية_للتأمين

وقعت «جسر» مذكرة تفاهم مع شركة «التعاونية للتأمين»، تهدف إلى وضع أسس التكامل بين نظام «جسر» لإدارة الموارد البشرية، وبين خدمات التأمين التي تقدمها الشركة الرائدة في قطاع التأمين داخل المملكة العربية السعودية، ما يساعد الشركات على إدارة شؤون الموظفين عبر أنظمة متكاملة ومؤتمتة بالكامل، الأمر الذي يدعم التحول الاقتصادي والرقمي الذي تهدف إليه رؤية ٢٠٣٠، ويركز على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة.

هذا التعاون يأتي امتداداً للمشاريع التي تركز فيها «جسر» على توسيع نطاق الخدمات المتكاملة، التي تهدف للربط بين الخدمات التي يخدم عملها الموارد البشرية مثل البنوك و المنصات الحكومية وخدمات التأمين، ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على التحول الرقمي الكامل، وتقديم الخدمات المتكاملة التي ترفع الإنتاجية وتحسن من تجربة العميل رقمياً، في ظل خدمتها لأكثر من ٣٠٠٠ شركة وأكثر من ٢٨٠ ألف موظف في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر «التعاونية للتأمين» من أفضل مقدمي الخدمات في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وتخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصدت جوائز متعددة جعلتها أفضل مقدمي خدمات التأمين ومالكة أكبر قاعدة عملاء ومستفيدين في المملكة.

وأبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«جسر»، المهندس محمد عكار، سعادته بهذه الاتفاقية، وقال إنها تخدم الجانبين، وتوفر لعملاء «جسر» وعملاء «التعاونية» خدمات تتوافق مع احتياجاتهم، وتساعدهم على التحول الرقمي الكامل الذي يساعد الشركات على النمو والنجاح.

وعبر الرئيس التنفيذي المكلف لـ«التعاونية للتأمين»، الدكتور عثمان القصبي، عن سعادته بهذا التعاون، الذي يأتي في إطار استراتيجية «التعاونية»، متوقعاً أنه سيؤدي إلى مستقبل مشرق للجهتين، من خلال دعم شريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠. وأثنى على الدور الذي تلعبه شركة «جسر» في تقديم حلول متوافقة مع احتياجات الشركات السعودية ومتماشية مع أنظمة العمل.

وتحدث مدير عام إدارة منتجات الصحة والحياة في شركة «التعاونية للتأمين»، أحمد باحميد، عن أهمية هذا التكامل بقوله: «التعاونية للتأمين كانت قد أطلقت استراتيجيتها الأساسية ٢٠٢٥ التي تضع تجربة العميل في مركز اهتمامها، إضافة إلى تفعيل دور التقنية في كل جزء من رحلة العميل للحصول على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير، ما يؤهلها لتحقيق رؤيتها لتكون أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».