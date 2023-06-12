شاهد.. لحظة هبوط أول طائرة تابعة لـ #طيران_الرياض في مطار الملك خالد الدولي

هبطت أول طائرة تابعة لشركة «طيران الرياض» في مطار الملك خالد الدولي.

وحلقت الطائرة على علو منخفض في أجواء الرياض، قبل هبوطها لأول مرة في مطار الملك خالد الدولي.

وأقلعت الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه العاصمة الرياض.

وتهدف شركة «طيران الرياض» لإثراء تجربة المسافرين، بإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030.

ومن المتوقع أن تسهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

🎥 كاميرا #العربية ترصد اللحظات الأولى لهبوط طائرة #طيران_الرياض في مطار الملك خالد بعد تحليقها على علو منخفض في أجواء #الرياض #السعودية pic.twitter.com/BarjPkpRwk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 12, 2023