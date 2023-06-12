مصر.. مقتل ثلاثة سياح بريطانيين إثر حريق زورق في #البحر_الأحمر

لقي ثلاثة سائحين بريطانيين، مصرعهم، في حريق نشب في زورق في البحر الأحمر بمصر أمس الأحد.

وأشارت الشركة البريطانية المنظمة للرحلة إلى إنقاذ 12 سائحا آخرين كانوا في عطلة الغوص و14 من أفراد طاقم زورق "هوريكان" بعد نشوب الحريق في الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، يوم 11 يونيو.

واختار السائحون الثلاثة الذين لقوا حتفهم عدم الغوص بينما كان الباقون يحضرون إفادة بالتعليمات على سطح الزورق عندما اندلع الحريق.

وجرى إجلاؤهم على الفور بينما حاول القبطان واثنان من مرشدي الغوص الوصول للسائحين المفقودين قبل أن يتركوا الزورق أيضا للنجاة بأنفسهم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إنها على اتصال بالسلطات المحلية بخصوص الحادث ولدعم مواطنيها المتضررين من الواقعة.