في #الرياض.. تدشين أول مركز تبرع بالدم والصفائح الدموية خارج التجمعات الصحية

دشّن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم، اليوم، أول مركز تبرع بالدم والصفائح الدموية في الرياض خارج التجمعات الصحية.

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، قدم خلاله رئيس مجلس إدارة جمعية "دماؤنا صدقة" التطوعية، مازن الشابحي، شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض ونائبه، على دعمهما المستمر لتحقيق طموح الجمعية وأهدافها، والإسهام في تطوير قطاع الدم في المنطقة.

وقال استشاري أمراض ونقل الدم، مدير بنك الدم في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، الدكتور عمار الصغير، إن الشراكة الفاعلة التي تقدمتها جمعية "دماؤنا صدقة" بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، أثمرت في تحقيق أهداف نبيلة، من حيث الوصول إلى المتبرع في الأماكن العامة وتحفيز التبرع الطوعي.

بعد ذلك، دشّن الأمير محمد بن عبدالرحمن عبر جهاز إلكتروني، مركز التبرع بالدم والصفائح الدموية في الرياض، ثم كرّم الداعمين، كما تسلم هدية بهذه المناسبة، وبعد ذلك التقطت الصور التذكارية.