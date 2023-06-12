مغادرة أولى طلائع #ضيوف_الرحمن من الجمهورية القرغيزية إلى #المملكة

غادرت أولى طلائع ضيوف الرحمن من الجمهورية القرغيزية، مطار مناس الدولي، اليوم، إلى المملكة لأداء مناسك الحج، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، ورئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأديان بالجمهورية القرغيزية تويغونباي عبد قاروف ومفتي مسلمي قرغيزستان زامير راكييف.

ونوه السفير الراضي بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

من جهتهم ثمن المسؤولون والحجاج القرغيز الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.