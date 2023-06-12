القبض على 12 مروجًا اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات في #تبوك (فيديو)

تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على 12 مروجًا، اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، وضبط فيها 2,112 قرصًا من مادة «الإمفيتامين» المخدر، و4.7 كيلوجرامات من مادتي «الحشيش» و«الأفيون» المخدرين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما ضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرات مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغاً مالياً، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.