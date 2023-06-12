وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في المنطقة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الدكتور فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر «الباسيفيك» الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.

وزار وزير الخارجية السوري مقر سفارة بلاده في الرياض، للإطلاع على التحضيرات الجارية في المقر، تمهيداً لإعادة افتتاح السفارة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن «المقداد» والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض، من أجل «الاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصة لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

ووصل وزير الخارجية السوري والوفد المرافق له إلى الرياض، أمس، تلبية لدعوة من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر «الباسيفيك».