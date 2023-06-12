مع بدء تطبيقه الخميس المقبل.. لماذا أصدرت #الموارد_البشرية قراراً بحظر العمل تحت أشعة الشمس؟ #عاجل

يحمل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، بدءاً من الخميس المقبل، أهمية كبيرة للغاية، خاصة لو علمنا بأن الإصابة بـ«ضربة الشمس» قد تؤدي إلى الوفاة بنسبة احتمالية كبيرة.

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، اعتبارًا من الخميس المقبل 26 ذو القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م، حتى يوم الجمعة 30 صفر 1445هـ الموافق ‎15‏ سبتمبر 2023م.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

وأفادت بأنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

وبينت أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وقبل أيام، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من أن احتمالية الوفاة بسبب «ضربة الشمس» تتراوح دولياً من 20 لـ63%، لذلك الوقاية لاتقدر بثمن.