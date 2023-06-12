6 آلاف عامل و925 معدة استعدادًا لـ #موسم_الحج في #جدة

جندت أمانة جدة، 6.870 عاملاً ومشرفاً، و925 معدة، من أجل تنفيذ خطة أعمال النظافة لموسم حج هذا العام.

وشكّلت الأمانة فرقة طوارئ في كل منطقة عقد تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، إلى جانب تغطية فترات الفواصل الزمنية ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.

وقالت: إن المرحلة الأولى تستهدف الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تستهدف المرحلة الثانية التركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة تستهدف استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف .