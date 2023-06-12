وزير الثقافة يلتقي أمير قطر ويشيد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، خلال زيارة الأخير لحضور افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.

ونقل وزير الثقافة في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياتهما لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرقي والازدهار.

وأشاد الوزير بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة قطر الشقيقة على مستوى القيادة والشعب، كما أبدى اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم المعنيّة بالشأن الثقافي بين وزارتَي الثقافة في البلدين، متطلعاً لاستمرار الحراك الثقافي بينهما، والعمل على المبادرات والمسارات لِلَجنة الثقافة والسياحة والترفيه التي انطلقت تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يُعد إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، والدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 بما يُلبّي تطلعات القيادة ويحقق مصالح شعبَيهما الشقيقَين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومساعد وزير الثقافة، راكان بن إبراهيم الطوق.