تدشين مشروعات تعليمية بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال في #الرياض

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عدداً من المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بقيمةٍ إجمالية تجاوزت المليارين ونصف المليار ريال، وذلك في مقر إدارة تعليم الرياض، بحضور وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان.

وقال أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل المعد لهذه المناسبة: «أنا سعيد أن أكون مع معالي الوزير ومع رجال التعليم بالرياض، في هذه المناسبة التي تنم عن اهتمام هذه الدولة -أيدها الله- بأبنائها وبناتها في إنشاء المدارس المؤهلة والكفء لهم ليؤدوا دورهم ودراستهم بشكل مريح».

وأضاف: «هؤلاء أمانة في الأعناق، والقيادة الرشيدة -أيدها الله- توجه وتدعم هذه المجال وغيره من المجالات، ليكونوا إن شاء الله خير بُنات للوطن، راجيًا لهم جميعًا التوفيق والسداد والنجاح في حياتهم، وأشكر معالي الوزير لدعوته ولرجال التعليم بالرياض».

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام للتعليم في المنطقة، الدكتور حسن بن محسن خرمي، كلمة رحب فيها بأمير منطقة الرياض، مقدمًا الشكر لرعايته وتشريفه حفل تدشين المشاريع التعليمية الأهلية والعالمية في المنطقة.

وقال «خرمي»: «نحتفي اليوم بالمستقبل الذي مكَّننا إليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم، الذي حقق في شقه الأهلي نموًا في عـدد مدارسه وطلابه، فأصبح محضنًا لـ (31%) مـن نسبة طلاب الإدارات العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وتُمثّل فيه المباني التي أنشأت لأغراض تعليمية (80%)»، بعد ذلك شاهد والحضور عرضًا مرئيًا عن التعليم الأهلي والعالمي بعنوان: «قصة نماء».

ثم ألقى رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بالرياض، عبدالعزيز بن فوزان الفهد، كلمة المستثمرين قال فيها: «يُشرفني الوقوف بين يدي سموكم في حفل تدشين مجموعة من المباني المدرسية الأهلية في تعليم المنطقة، ويدعوني للفخر والاعتزاز أن قطاع التعليم الأهلي يلقى هذا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله».

إثر ذلك دشن أمير الرياض المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية، والتي تجاوزت قيمتها المليارين ونصف المليار ريال، وكرم رائدًا من روّاد التعليم في المملكة، محمد بن إبراهيم الخضير رحمه الله- كما تم توقيع 5 اتفاقيات مع المستثمرين في التعليم الأهلي والعالمي.

الجدير بالذكر أن عدد المدارس المستفيدة من الإعانة السنوية المقدمة للمدارس الأهلية للعام 1443 - 1444هـ، بلغ 1,646 مدرسة للبنين والبنات، بمبالغ اجمالية تجاوزت 23.5 مليون ريال.