الانتهاء من تركيب هلالي منارتي #باب_الملك_عبدالعزيز في #المسجد_الحرام (فيديو)

أشرفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة شؤون الحرمين، بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية، اليوم، على أعمال تركيب هلالي منارتي باب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس محمد بن سليمان الوقداني، إنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز، واللذين يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.

وأوضح «الوقداني» أنه تم تركيب الهلالين أعلى المنارتين اللتين يتجاوز طولهما أكثر من 130 مترًا، ويصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار، والقاعدة بعرض مترين لكل هلال، وتم صناعتهما من مادة الـ«كربون فايبر»، التي تعتبر ذات تحمل عالٍ، ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتم صناعته من هيكل حديدي.

وأضاف: «تم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفع الهلالين لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصه لمثل هذه المواد، وذلك وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية».