أجويرو يكشف السبب وراء عدم عودة #ميسي إلى #برشلونة

كشف سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي ومهاجم برشلونة السابق وصديق ليونيل ميسي عن سبب عدم عودة الأخير إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.

وقال أجويرو، فى تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "النصيحة الوحيدة التى أقولها لميسي أن يستمتع، وأن يعيش الحياة كما يريد الآن".

وأضاف أجويرو، "البقاء لسنوات عديدة على القمة وعلى المستوى الذي لعب فيه كل عام شيء يصعب الحفاظ عليه، أعتقد أنه (ميسي) الآن اتخذ قرارًا بالاسترخاء مع عائلته"

وتابع مهاجم برشلونة السابق، "بالطبع كان من الجميل أن يكون ميسي فى برشلونة ليعتزل بأفضل طريقة، كما فعل بوسكيتس، وتشافي، وإنييستا، وجوردي ألبا، والعديد من الذين تقاعدوا هنا بشكل جيد"

وأتم أجويرو، "لقد اتخذ ميسي قرار عدم العودة إلى برشلونة بسبب رغبته في عدم الانتظار، وعدم الإصابة بالتوتر بشأن ما سيحدث حتى اللحظات الأخيرة، ويجب دعمه، أنا سعيد لأنني أعيش في ميامي، وسأكون هناك فى انتظاره".