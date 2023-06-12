تدريب مزارعي #جازان على تشخيص حمل الماشية بـ«السونار»

وقع اختيار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وفرع وزارة البيئة في منطقة جازان، على إبراهيم بن أحمد بن محمد فقيه، أحد مربي الماشية في المنطقة، لتمكينه من العمل على الممارسات والتقنيات والابتكارات الحديثة التي تساعد على رفع إنتاجية الماشية وتقليل تكاليف التشغيل ورفع جودة المنتجات الحيوانية.

وأوضح فرع وزارة البيئة في جازان أن من بين هذه التقنيات: استخدام جهاز «السونار» في تشخيص الحمل، وأدوات التحصين، وجز الصوف، وقص الأظلاف، ومكائن إنتاج الحليب والزبدة، وبعض التحصينات والأدوية اللازمة.

وجاء الاختيار ضمن توقيع الفرع في مقره بجيزان، اتفاقاً مع منظمة «الفاو» لتدريب المزارعين ومربي الماشية بالمنطقة، في إطار التعاون الفني القائم بين البيئة والمياه والزراعة و«الفاو»، وضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية وتعزيز قدراتهم.