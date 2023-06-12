الدولار يرتفع مدعومًا بآمال وقف #المركزي_الأمريكي لـ #رفع_الفائدة

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، مسجلا زيادة طفيفة لكن تداوله كان في نطاق ضيق مع تمسك المستثمرين بالحذر قبيل قرارات مهمة للسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية أبرزها مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" وسط توقعات بأن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2022.

ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية تعقدها البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا واليابان اتجاه السوق هذا الأسبوع مع تلمس الأسواق لدلائل من صناع السياسات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار حوالي 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا بذلك أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل نيسان. وبلغ في أحدث تداولات 103.48.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0767 دولار في التعاملات المبكرة بلندن بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي وهو أول مكسب أسبوعي يسجله في نحو شهر.

واستقر الين الياباني عند 139.35 مقابل الدولار قبل اجتماع للمركزي الياباني الذي من المتوقع أن يستمر على نهج نقدي بالغ التيسير وقبل توقعات بتعاف اقتصادي معتدل.