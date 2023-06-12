السعودية تقترب من استضافة #السوبر_الإفريقي

كشفت بعض التقارير عن فتح الباب لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة السوبر الإفريقي.

الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا (2022-2023) أمس الأحد على حساب الوداد البيضاوي المغربي، ليضرب موعدا مع اتحاد الجزائر، بطل الكونفدرالية، في مباراة كأس السوبر.

وكشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية بين "كاف" والسعودية، تتضمن بندا بإقامة السوبر في المملكة.

وأشار المصدر إلى أن أن مباراة السوبر كان محددا لها موعدا في شهر أغسطس المقبل في أجندة "كاف"، في انتظار تحديد الموقف الرسمي عقب توقيع الاتفاقية المذكورة.