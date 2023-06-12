رفع عدد رحلات #قطار_الحرمين_السريع لـ 126 يوميًا

رفعت الخطوط الحديدية السعودية عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم حج هذا العام، لتتجاوز 3400 رحلة، بعدد مقاعد يتجاوز 1.5 مليون مقعد.

وستكون الرحلات متاحة بين المحطات كافة لتصل إلى 126 رحلة في اليوم الواحد لمختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة اكتمال خططها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لـ "سار" لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة م.ريان الحربي، اكتمال وتفعيل جميع الخطط التشغيلية التي اعتمدتها الشركة لموسم حج هذا العام، واستمرار ارتباط رحلات قطار الحرمين السريع بحافلات نقل مخصصة لنقل الحجاج بشكل مباشر من محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف في الاتجاهين.

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع نقل خلال موسم شهر رمضان الماضي أكثر من 800 ألف مسافر بدقة التزام بالمواعيد تجاوزت 95%، ويعد أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، ليوفر المشروع المؤلف من 35 قطارًا، خدمات نقل بري تصل مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة السليمانية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.