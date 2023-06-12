جورجينا نجمة غلاف مجلة BAZAAR: #السعودية جنة على الأرض

تصدرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، زوجة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو غلاف مجلة BAZAAR السعودية.

وأجرت المجلة حوارا معها حول أحلامها وطموحاتها في السعودية، مؤكدة أنها تود أن تعيش حياتها ككتاب مفتوح، وأن تواجه الحياة بصدق ووضوح.

في يناير، انتقلت الأسرة بأكملها إلى الشرق الأوسط، واستقرت في الرياض في الوقت الحالي. حيث انضم كريستيانو إلى نادي النصر كمهاجم، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في حياة هذه العائلة.

وانتهزت جورجينا الفرصة لاستكشاف تراث البلاد، والاستمتاع بأسلوب الحياة النابض بالحيوية الذي تعيشه المملكة العربية السعودية. فهي تقدر أهمية القيم العائلية وبالأمان التي تلمسه في المملكة. كما بدأت أيضًا في استكشاف المدينة، حيث اصطحبت عائلتها إلى ونتر وندرلاند في الرياض واستمتعت بجمال المناظر الطبيعية الصحراوية.

ووصفت السعودية بأنها “جنة على الأرض”. حتى أن أطفالها قد تعلموا اللغة العربية، وهو أمر سلطت جورجينا الضوء عليه بفخر عبر صفحتها على إنستقرام في مقطع فيديو نشرته لابنتيها إيفا وألانا وهما تعددان أيام الأسبوع وتنشدان الأغاني العربية.

وقالت إن السفر والعيش ثقافات جديدة، وفي بلدان ذات طبيعة مختلفة، يساهم في صقل شخصيتك. فتفتح عقلك وتصبح أكثر تسامحًا مع من حولك. وكلها تجارب ثرية كنّا محظوظين لأن نخوضها.