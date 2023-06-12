‎القبض على 65 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (65) مخالفًا لنظام البيئة، (46) مواطنًا، ومواطن خليجي، و(13) مقيمًا من الجنسية السودانية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1,272) متنًا من الإبل، و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.

‎وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي، إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.