تفاصيل انعقاد الدورة الرابعة للجنة السعودية البولندية المشتركة في #الرياض

بدأت أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية البولندية المشركة في الرياض خلال يومي الأحد والإثنين برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محسد الساطي، من الجانب السعودي ووكيل وزارة الخارجية للتعاون التنموي وسياسة أفريقيا والشرق الأوسط يافل يابوينسكي، من الجانب البولندى، وممثلي الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في البلدين.

وجرى خلال اجتماعات الدورة، بحث التعاون الثنائي في عدد من المجالات بما في ذلك التعاون والدفاع الأمني، والطاقة، والتعليم، والتجارة والاستثمار، والمالية، والبينة والمياه والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، والسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والغذاء والدواء.