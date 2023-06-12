اتحادا الغرف #السعودية والسورية يتفقان على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية

اتفق اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة السورية، على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي - اليوم- برئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض.

وأبدى أعضاء الوفد السوري تقديرهم لمواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها، منوهين بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة ورغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودي والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الجانبان ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وسوريا، وإقامة الملتقيات الاقتصادية بما يدفع قدماً بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.